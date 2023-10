SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram na madrugada desta segunda-feira (9) após o carro em que estavam capotar e cair dentro de um córrego na zona sul de São Paulo durante a chuva.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 2h, após o córrego transbordar. As causas do capotamento ainda não são conhecidas, mas o veículo caiu dentro de um córrego, próximo ao Parque Ecológico, na estrada do Alvarenga, no Jardim Pedreira.

O Corpo de Bombeiros, que também participou do atendimento com três viaturas, afirmou que os homens tiveram parada cardiorrespiratória.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as vítimas estavam dentro do veículo parcialmente submerso. Elas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Municipal de Diadema, cidade de origem das vítimas, mas elas não resistiram.

CHUVA CAUSA ALAGAMENTOS EM FRANCO DA ROCHA E CAIEIRAS

As cidades de Franco da Rocha e Caieiras, na Grande São Paulo, voltaram a sofrer com alagamentos em razão da chuva. O problema é recorrente nos municípios.

Em Franco da Rocha, mais de dez ruas ficaram tomadas pela água e pela lama desde o domingo (8). Carros ficaram praticamente submersos, a água invadiu o prédio de um hospital particular no centro, e diversas pessoas não conseguiram acessar a estação Franco da Rocha, da linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), ou sair dela, que estava com seu entorno completamente alagado.

Os bombeiros registraram o deslizamento de terra em uma residência na avenida Pacaembu, onde parte de uma casa desabou. Não houve vítimas.

Segundo a prefeitura, em 72 horas o município registrou cerca de 115 mm de precipitação, volume que era esperado para todo o mês de outubro, o que seria a causa dos alagamentos.

Ainda de acordo com a gestão municipal, as equipes estão nas ruas, já iniciaram a limpeza das vias, mas não há previsão de quando a situação deve estar normalizada, e as ruas, transitáveis.

A cidade de Caieiras também tem diversas vias e bairros atingidos por alagamentos. A rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga o município à capital paulista, está interditada por causa do alagamento e não há previsão de quando ela deve ser liberada.

De acordo com a prefeitura, houve queda de muros e pontos de alagamento nos bairros Vila Rosina, Monte Alegre, Campo do Eucaliptos, Jardim São Francisco, Centro, Marcelino, Miraval, Vera Tereza, Rancho Fundo, Laranjeiras, Velódromo, Teatro Municipal, Etec de Caieiras, e Serpa.

A Defesa Civil do município continua em alerta, pois ainda há condições para temporais, seguidos por raios, intensas rajadas de vento e queda de granizo.

A prefeitura disponibilizou um atestado de justificativa para os trabalhadores.