SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 40 anos foi resgatado neste domingo (8) com hipotermia junto ao seu cachorro, ambos afetados por enchente na cidade Rio do Sul do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

A vítima se segurava em um poste para evitar ser levado pela correnteza, causada pelas fortes chuvas, até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

O cão dele estava próximo, preso a uma árvore, e também foi socorrido pela equipe.

O homem, que apresentava um quadro de hipotermia, foi aquecido pelos bombeiros e pelo animal de estimação, que ficou sobre seu corpo.

O paciente foi atendido pela equipe de ambulância e levado ao Hospital Regional Alto Vale, de onde já teve alta. O cão foi encaminhado para um abrigo de animais da Prefeitura até o tutor estar recuperado.

CHUVAS NA REGIÃO

A região do Vale do Itajaí apresenta diversos problemas desencadeados por conta da chuva constante e volumosa, assim como no restante de Santa Catarina

311 atendimentos foram realizados no local pelas equipes de bombeiro desde domingo.

O Rio Itajaí-Açu ultrapassou os 10 metros de profundidade e segue em elevação. A situação se agravou após a chuva de domingo e afetou principalmente a cidade de Taió.