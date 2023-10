SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel ignorou repetidos alertas de que um grupo de Gaza estaria planejando "algo grande", dizem autoridades do Egito.

Um oficial da inteligência egípcia diz que Israel foi alertado sobre o risco de um ataque terrorista. O Egito costuma atuar como mediador de questões entre Israel e Hamas. A informação é do jornal Times of Israel.

Segundo o oficial, as autoridades israelenses estavam concentradas na Cisjordânia e minimizaram a ameaça de Gaza.

"Nós os avisamos que a situação explodiria muito em breve e seria grande. Mas eles subestimaram esses avisos."

Em um dos alertas, o ministro da Inteligência do Egito, general Abbas Kamel, telefonou pessoalmente para o premiê Benjamin Netanyahu dez dias antes do ataque surpresa do Hamas. Netanyahu foi informado que cidadãos de Gaza provavelmente fariam "algo incomum, uma operação terrível", segundo o site Ynet.

Autoridades egípcias dizem ter ficado chocadas com a indiferença de Netanyahu.

O governo de Israel negou os relatórios em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (9). "Nenhuma mensagem inicial veio do Egito e o primeiro-ministro não falou nem se reuniu com o chefe da inteligência desde a criação do governo -nem indireta nem diretamente. Isso é uma notícia completamente falsa".