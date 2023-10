SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades de Franco da Rocha e Caieiras, na Grande São Paulo, voltaram a sofrer com alagamentos por conta da chuva. O problema é recorrente nos municípios.

Em Franco da Rocha, mais de 10 ruas ficaram tomadas pela água e pela lama desde o domingo (8). Carros ficaram praticamente submersos, a água invadiu o prédio de um hospital particular no centro, e diversas pessoas não conseguiram acessar ou sair da estação Franco da Rocha, da linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que estava com seu entorno completamente alagado.

Atualmente, algumas vias da região central estão parcial ou totalmente intransitáveis, são elas:

*

Rua Basílio Fazzi;

Rua Gentil Rocha;

Rua Eng. João Batista Garcez;

Rua dona Amalia Sestini (calçadão);

Vias da região central do lado oeste da cidade.

O Corpo de Bombeiros registrou o deslizamento de terra em uma residência na avenida Pacaembu, onde parte de uma casa desabou. Não houve vítimas.

Segundo a prefeitura, em 72 h o município registrou cerca de 115 mm de precipitação, volume que era esperado para todo o mês de outubro, o que seria a causa dos alagamentos.

Contudo, o problema é recorrente na cidade sempre que chove. Em abril, por exemplo, a região central do município também ficou alagada devido as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana na ocasião, que chegou a parar a circulação na linha 7-rubi.

A prefeitura afirmou que vai publicar uma declaração de alagamento para que os moradores apresentem em seus trabalhos.

Quem mora em área de risco deve ficar atento e se notar alguma situação de perigo deve acionar a Defesa Civil nos telefones 4800-6658 e 4800-6659.

Ainda de acordo com a gestão municipal, as equipes estão nas ruas, já iniciaram a limpeza das vias, mas não há previsão de quando a situação deve estar normalizada e as ruas transitáveis.

Devido às chuvas e alagamentos na região de Franco da Rocha e Caieiras, as linhas intermunicipais 014, 084 e 438 estão operando com desvios, segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo).

CAIEIRAS TEM RODOVIA INTERDITADA

A cidade de Caieiras também tem diversas vias e bairros atingidos por alagamentos. A rodovia presidente Tancredo Neves, que liga o município à cidade de São Paulo, está interditada por causa do alagamento e não há previsão de quando ela deve ser liberada.

De acordo com a prefeitura, houve queda de muros e pontos de alagamento foram registrados nos bairros Vila Rosina, Monte Alegre, Campo do Eucaliptos, Jardim São Francisco, Centro, Marcelino, Miraval, Vera Tereza, Rancho Fundo, Laranjeiras, Velódromo, Teatro Municipal, Etec de Caieiras, e Serpa.

O Teatro Municipal foi invadido pela água e as poltronas ficaram submersas pela água e lama.

A Defesa Civil do Município segue em alerta, pois ainda há condições para temporais, seguidos por raios, intensas rajadas de vento e queda de granizo.

A prefeitura disponibilizou um atestado de justificativa para os trabalhadores.

CAMPINAS FECHA PARQUES DE FORMA PREVENTIVA

No interior de São Paulo, a chuva também causou transtornos. Campinas afirma que fechou os 25 parques públicos da cidade por 24 h por precaução, após o registro de 82,8 mm de precipitação no domingo.

Em janeiro, os parques ficaram mais de dois meses fechados no município depois que uma criança de cinco anos morreu após ser atingida por uma árvore de grande porte que caiu na Lagoa do Taquaral, o principal parque público do município.

A Defesa Civil do município registrou a queda de 71 árvores, 23 imóveis alagados e queda de muros em sete locais. Vias em diversas regiões da cidade ficaram alagadas, como a Orosimbo Maia, Princesa d'Oeste e ruas do centro. Carros foram arrastados e ficaram parcialmente submersos em algumas regiões.

Os Centros de Saúde Santa Bárbara, Cássio Raposo do Amaral, São Cristóvão, Tancredo Neves, São Quirino, Valença, Ipaussurama, Orosimbo Maia, São Vicente, Joaquim Egídio e o Caps AD Sudoeste estão com o atendimento parcial em razão de alagamento causado pela forte chuva. O CS Figueira está sem energia elétrica e está sem atendimento neste momento. A Secretaria de Saúde está levantando se outras unidades também foram afetadas.

No Hospital Municipal Mário Gatti, o principal da cidade, as galerias de águas pluviais não deram conta do grande volume e transbordaram. Algumas áreas do Pronto-Socorro Adulto e da recepção foram afetadas, mas já foram normalizadas.

