SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em apenas oito dias, a cidade de São Paulo superou em 65% volume de chuva aguardada para todo o mês de outubro. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado, no período, foram registrados 211 mm de precipitação na capital, enquanto o esperado era de 126,6 mm para todo o mês.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta terça (10) deve ter chuva isolada e temperatura entre 16°C e 24°C. Na quarta (11), o calor volta e a temperatura deve atingir os 28°C. Na quinta (12), os termômetros sobem ainda mais e chegam aos 32°C, com pancadas de chuva isoladas. Na sexta (13), as condições se mantêm, mas com temperatura máxima de 25°C.

Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas têm atingido diversas regiões do estado neste mês. As cidades de Santo André e Franco da Rocha, localizadas na Grande São Paulo, também já registraram chuva maior que a média de outubro. Os meteorologistas afirmam que a média destas cidades é de 128,5 mm, enquanto desde o início do mês já choveu 188 mm em Santo André e 232 mm em Franco da Rocha. Nas últimas 72 horas as cidades registraram 105 mm e 119 mm respectivamente.

Em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, a chuva causou diversos pontos de alagamento na região central. Na avenida Pacaembu três imóveis foram atingidos por um deslizamento de terra: uma casa desabou e outras duas foram interditadas. Já na rua Lucas Vieira um talude escorregou e bloqueou a via. Não há registros de vítimas.

Em Caieiras, também na Grande São Paulo, houve pontos de alagamento em diversas ruas. A água e a lama também atingiram o Teatro Municipal.

Na cidade de Taboão da Serra um imóvel desabou na manhã desta segunda. O local estava em reforma e não havia pessoas no momento do desmoronamento. Duas casas vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil municipal.