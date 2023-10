Diferente do que foi publicado em versão anterior do texto "Helicópteros da polícia do Rio são baleados em operação para prender assassinos de médicos", a operação policial na Maré, na Penha e na Cidade de Deus resultou na apreensão de 16 veículos, não de 17. O texto original foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

Correção