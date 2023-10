SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma edificação de três andares desabou na manhã desta segunda-feira (9) em Taboão da Serra, na região metropolita de São Paulo. A casa ficava na rua David da Silva Meireles, Jardim Maria Luzia.

Segundo a Defesa Civil do município, não houve feridos, pois o imóvel estava desocupado.

O desabamento foi registrado por gravação de celular. Em menos de dez segundos, toda a construção de alvenaria caiu.

Há uma obra, aparentemente com retirada de terra, em frente ao prédio que veio ao chão

No vídeo, pessoas começaram a gritar "sai daí", quando as primeiras pedras começaram a cair. A imagem mostra um carro da Defesa Civil chegando ao local logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Taboão da Serra também foram chamados.

Outras duas residências vizinhas tiveram de ser interditadas para segurança dos moradores, conforme a prefeitura.

A causa do desabamento será identificada após perícia técnica que será realizada pela Polícia Civil, por isso, ainda não se sabe se ele ocorreu por causa da chuva deste domingo (8).

De acordo com a Defesa Civil de Taboão da Serra, choveu 36,4 mm em 24 horas no município.

No sábado, diz a prefeitura, foi registrada a queda do muro de uma residência na rua Piracicaba, no bairro Arraial Paulista. "Não houve feridos e uma perícia técnica também identificará os motivos do desabamento", diz a administração municipal, em nota.

A chuva do fim de semana provocou estragos em outras cidades da região metropolitana de São Paulo. Franco da Rocha e Caieiras foram as mais atingidas.