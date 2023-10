SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiro que estava em rave atacada por Hamas é encontrado morto, Planalto omite informações sobre saúde de Lula, Nobel de Economia vai para pesquisa sobre mulheres no trabalho e outras notícias para começar esta terça-feira (10).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Brasileiro que desapareceu em rave atacada por Hamas em Israel é encontrado morto. Informação foi confirmada à Folha por tia de Ranani Glazer na noite desta segunda-feira (9).

Me esparramei por cima dos corpos, diz brasileiro que sobreviveu a ataque do Hamas em rave.

Brasileira desaparecida em Israel relatou ver feridos e tiroteios em última ligação.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas ameaça matar civis sequestrados caso Israel siga com ataques a Gaza. Braço armado da facção teria capturado mais de cem pessoas em meio a investida iniciada no final de semana.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel autoriza resgate de brasileiros; 1º voo deve chegar a Brasília na quarta-feira (11). Itamaraty disse que há ao menos 1.700 cidadãos do Brasil solicitando repatriação; previsão é de cinco voos de resgate.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Guerra deve ter impacto limitado na economia, a não ser que Irã se envolva. Para analistas, política monetária nos EUA segue como o maior risco para os mercados.

POLÍTICA

Guerra e greve impõem choque de realidade a estratégia de Boulos para 2024. Pré-candidato do PSOL à Prefeitura de SP virou alvo da direita com posições sobre Palestina e privatizações.

GOVERNO LULA

Planalto omite informações sobre saúde de Lula para evitar imagem de fragilidade. Petista se recupera de cirurgias no quadril e nas pálpebras, realizadas no último dia 29.

STF

Foram compassivos com Bolsonaro, diz Gilmar em meio a tensão entre STF e Congresso. Declaração ocorre no momento em que parlamentares reclamam de interferência do Judiciário no Legislativo.

RIO

Polícia prende 6 de 100 alvos, tem helicópteros baleados e fala em ação 'exitosa' no Rio. Operação para prender suspeitos de ligação com assassinato de médicos teve mil agentes na Maré, Penha e Cidade de Deus. Governo diz que deu prejuízo de R$ 15 mi em facção.

NOBEL DE ECONOMIA

Americana vence Nobel de Economia 2023 por pesquisa sobre as mulheres no mercado de trabalho. O anúncio foi feito nesta segunda (9), pela Real Academia Sueca de Ciências.

'Não teremos igualdade de gênero no trabalho enquanto não houver igualdade entre casais', diz Nobel de Economia.

POLÍTICA

Silas Malafaia é condenado a indenizar Vera Magalhães por danos morais. Pastor acusou jornalista de receber dinheiro para criticar Bolsonaro; defesa pode recorrer.

VIOLÊNCIA

PM matou torcedor do São Paulo após título da Copa do Brasil, aponta laudo. Documento diz que agente deu tiro de 'bean bag' que causou a morte de Rafael dos Santos Tercilio Garcia nas proximidades do Morumbi.

TELEVISÃO

Globo defende Mônica Waldvogel após críticas por fala sobre ligação do PT com o Hamas. Jornalista fez afirmação que viralizou nesta segunda (9); procurado, partido não se pronunciou.

TELEVISÃO

Homem joga lama em repórter da Record ao vivo durante programa: 'Me respeita'. Marcela Munhoz mostrava estragos da chuva em São Paulo, quando um homem dono de uma loja jogou lama na equipe da emissora.

TELEVISÃO

Estudo afirma que Marcius Melhem lucra na internet em briga contra Dani Calabresa. OUTRO LADO: Humorista diz que apenas se defende contra mentiras e chama de migalha os R$ 1.600 que ganha por mês.