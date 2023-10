SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma americana de 104 anos, prestes a ser incluída no Guinness World Records (Livro dos Recordes) como a pessoa mais velha a saltar de um avião com um paraquedas, morreu dias após a façanha.

O QUE SE SABE:

Dorothy Hoffner, 104, morava em Chicago e morreu enquanto dormia, no lar de idosos Brookdale Lake View, onde vivia.

Amigo próximo de Hoffner, o enfermeiro Joe Conant disse que ela foi encontrada morta na manhã de segunda-feira (9) por funcionários da casa de repouso, segundo apurou a ABC News.

Ele disse que conheceu Hoffner há alguns anos, enquanto trabalhava como cuidador de outro residente no centro de convivência para idosos. Ele disse que ela tinha uma energia incrível e permanecia mentalmente afiada.

"Ela era incansável, simplesmente não parava. Não era alguém que tirava uma soneca à tarde, ou que não aparecia para os eventos, jantares ou qualquer outra coisa. Estava sempre lá, presente. Ela continuava a viver, sempre", disse Joe.

Em 1º de outubro, Hoffner fez um salto duplo de paraquedas que pode colocá-la no Livro dos Recordes como a paraquedista mais velha do mundo. Ela saltou de um avião a uma altura de 4.100 metros no Skydive Chicago, em Ottawa, Illinois, que fica a 140 quilômetros a sudoeste de Chicago.

"A idade é apenas um número", disse Hoffner a uma multidão entusiasmada, momentos após o pouso. "O que você tiver vontade de fazer, faça", declarou. Essa não foi a primeira vez que ela saltou de um avião. A primeira ocorreu quando ela tinha 100 anos.

CERTIFICAÇÃO JUNTO AO GUINNESS

Conant disse que está juntando a documentação necessária para garantir que o Guinness World Records certifique Hoffner postumamente como a paraquedista mais velha do mundo, mas ele acredita que isso possa levar algum tempo. O recorde atual foi estabelecido em maio de 2022 por Linnéa Ingegärd Larsson, da Suécia, de 103 anos.

O enfermeiro contou que Hoffner não saltou de paraquedas para quebrar o recorde. Ele disse que ela gostou tanto do primeiro salto que tudo o que queria fazê-lo novamente.

"Ela não tinha intenção de quebrar o recorde. E ela não tinha interesse em publicidade nem nada. Ela não estava fazendo isso por nenhum outro motivo a não ser pelo desejo de saltar novamente de paraquedas", disse ele.

A Skydive Chicago e a Associação de Paraquedistas dos Estados Unidos homenagearam Hoffner em uma declaração conjunta divulgada ontem.

Estamos profundamente tristes com o falecimento de Dorothy e nos sentimos honrados por fazer parte da transformação de seu salto de paraquedas em um recorde mundial. O paraquedismo é uma atividade que muitos de nós guardamos com segurança em nossas listas de desejos. Mas Dorothy nos lembra que nunca é tarde para viver a emoção de uma vida. Seremos eternamente gratos pelo fato de o paraquedismo ter feito parte de sua vida emocionante e bem vivida.Skydive Chicago e Associação de Paraquedistas dos Estados Unidos, em nota

O enfermeiro amigo de Hoffner contou que ela trabalhou por mais de quatro décadas como operadora de telefonia na Illinois Bell, que mais tarde se tornou AT&T, e se aposentou há 43 anos. A idosa nunca se casou e Conant afirmou à ABC News que ela não tinha familiares imediatos.