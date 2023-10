SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem planeja passar o feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, deve pegar a estrada preparado para encarar uma longa fila na balsa que faz a ligação entre São Sebastião, no continente, e a ilha.

Com sete balsas em operação, por volta das 17h desta quarta-feira (11), a fila para embarcar o veículo levava quatro horas.

No sentido contrário não era muito diferente, com três horas de espera. A informação é do Departamento Hidroviário do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Por causa das condições do mar, a travessia chegou a ser paralisada das 10h55 às 12h54 nesta quarta-feira.

Um alerta emitido pela Defesa Civil estadual apontou que ventos fortes, de até 74 km/h, podem atingir todo litoral paulista até a próxima sexta (13).

Segundo o governo estadual, o mau tempo poderá impactar o sistema de travessias litorâneas, ampliando os tempos de espera e podendo provocar a a interrupção dos serviços, como ocorreu na manhã desta quarta.

Recentemente, o governo disse que quando os ventos ultrapassam 46 km/h, a operação é automaticamente suspensa para garantir a segurança de passageiros e tripulantes.

Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, afirmou que a longa fila da tarde desta quarta ocorre por causa de condições adversas de navegação e da demanda acumulada por força da paralisação da operação da manhã.

No meio da tarde, apenas quatro balsas operavam, enquanto quatro aguardavam melhora da condição de ventos e maré para retornar a operar.

Já a travessia entre Santos e Guarujá opera, dentro da normalidade, com 25 minutos de espera em média, em cada lado. São seis embarcações em operação.

Motoristas têm enfrentado rotineiramente problemas na travessia para Ilhabela. No último dia 28, houve relato de dez horas de espera, quando as balsas pararam, também por causa de vento forte e mar agitado.

No dia seguinte, mesmo sem ventos e com condições melhores, a reportagem acompanhou motoristas que já esperavam por cinco horas.

Por causa da pressão de moradores e de comerciantes da ilha, a pasta da gestão Tarcísio disse que haverá R$ 31,7 milhões de investimentos no trecho.

Da verba, serão investidos apenas na travessia São Sebastião-Ilhabela, que também, terá a sua frota modernizada até 2024.

Na semana passada também foram anunciadas novas regras para a travessia. A medida cria restrições de horários para veículos maiores e estabelece limite de peso de 40 toneladas.

De segunda a quinta, será proibida a circulação de veículos com quatro eixos ou mais entre 6h e 20h.

Nos fins de semana, a proibição vale também para os caminhões de três eixos. Às sextas-feiras, o trânsito será vedado entre 10h e 23h59. Já aos sábados, a restrição vai das 8h às 16h e, aos domingos, das 8h às 14h.

A regra também muda nos feriados prolongados -quando há emenda com o fim de semana. Na véspera, a restrição vai das 11h às 23h59 e, no primeiro dia do período, das 8h às 16h.