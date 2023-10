SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 250 mil pessoas são esperadas no Santuário Nacional de Aparecida (a 180 km de São Paulo) durante as celebrações da Padroeira do Brasil, cujo dia é comemorado nesta quinta-feira (12).

A estimativa de público é da Secretaria de Turismo e Viagens, do governo estadual.

No ano passado, levantamento feito santuário apontou que aproximadamente 330 mil pessoas estiveram no local durante todos os dias de celebrações pela data.

Até as 17h desta quarta-feira (11), cerca de 19 mil peregrinos haviam passado pelo sistema de contagem instalado no pedágio de Moreira César, a 60 km de Aparecida, de acordo com PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a a concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre a cidade de São Paulo, e o santuário.

A contagem de peregrinos que caminham pela rodovia federal começou a ser feita na última quinta-feira (5).

Um grupo com 285 pessoas de São Paulo e de Guarulhos, na região metropolitana, chegou exausto por volta 10h desta quinta-feira em Aparecida.

A caminhada teve início no meio da madrugada de sábado (7) para domingo (8), em Itaquera, na zona leste paulistana.

De acordo com o professor de educação física Erick Peterson Marques, 41, líder do grupo, este foi o ano mais difícil desde que começou a organizar a romaria, em 2016. "A chuva [no domingo] estava fora de si", afirmou.

Marques vai correndo todos os anos para Aparecida (os demais romeiros do grupo seguem até o santuário caminhando) para pagar uma promessa em agradecimento a doações de brinquedos para a ONG que gerencia em Itaquera, a Equipe Filhotes.

Outra dificuldade apontada por ele foi o fato de os romeiros terem sido obrigados a caminhar em um trecho da estrada na contramão dos carros -essa é uma das orientações de segurança da PRF (Polícia Rodoviária Federal). "O vento dos caminhões que vêm do Rio de Janeiro jogava a gente para longe", disse.

Segundo a PRF, seis romeiros foram atropelados nesta semana na Dutra. Em um dos casos, um idoso de 67 anos morreu após ser atingido por um carro na madrugada de segunda-feira (9), quando caminhava pela faixa de rolamento em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, e no fluxo dos veículos. Chovia no momento.

A Basílica de Aparecida, considerado o maior templo católico do país, tem sete missas programadas para esta quinta-feira, além de uma procissão. As celebrações começam às 4h50 e terminam com um show pirotécnico à noite.

O destaque da programação é a missa solene, presidida pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, às 9h. No ano passado, em um ambiente com clima eleitoral, ele disse em seu discurso que "era preciso vencer os dragões do ódio e da mentira".

Em campanha, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi até Aparecida no dia 12, ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), então candidato ao Governo de São Paulo. Houve alvoroço e um homem com camisa vermelha chegou a ser perseguido por católicos bolsonaristas.

PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA (12)

0h às 6h - Vigília mariana

4h50 - Alvorada

5h - Missa

7h - Missa

9h - Missa solene

12h - Toque dos sinos

12h - Missa das crianças

14h - Missa

15h - Consagração solene (basílica histórica)

16h - Missa

18h - Ângelus e procissão solene

20h - Missa de encerramento. Em seguida, show pirotécnico

**Fonte:** Santuário Nacional de Aparecida

DICAS DE SEGURANÇA PARA PEREGRINOS

Atenção redobrada, principalmente ao atravessar ruas

Usar roupas claras e coletes refletivos

Quando em grupos, andar em fila indiana

Evitar o uso do celular ou outros equipamentos que possam causar distração

Evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida

Fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada

Usar proteção solar

Hidratar-se bem

Não andar no leito da via

_Fonte: Polícia Rodoviária Federal_