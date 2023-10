SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas crianças morreram e outras sete ficaram feridas após um raio atingir um campo de futebol no Pará nesta terça-feira (10).

Ao menos nove crianças foram atingidas por descarga elétrica durante chuva. O caso aconteceu em Santana do Araguaia, no extremo sul do estado.

Pietro Nery, de 9 anos, e João Emanuel, de 10 anos, morreram ainda no local. Outros sete meninos ficaram feridos.

Duas crianças foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Regional de Redenção e outras cinco estão em uma unidade de saúde de Santana do Araguaia. Eles não tiveram a identidade divulgada.

A prefeitura de Santana do Araguaia decretou luto de três dias e se disse "consternada" com o caso. Eventos em comemoração ao Dia das Crianças também foram cancelados.

"A prefeitura se solidariza com amigos e familiares vítimas dessa tragédia que se abateu em nossa cidade, rogando a Deus que console a todos nessa hora de imensa dor", diz o comunicado.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o fato.