A Polícia Federal foi acionada na tarde desta quarta-feira (11) para averiguar um objeto abandonado próximo à área de desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília. Após isolamento da área, uma equipe de peritos do Grupo Especializado em Bombas e Explosivos (GBE) analisou e recolheu o artefato. De acordo com os agentes, não havia material explosivo.

Em nota, a PF informou que não houve prejuízos à operação do aeroporto. Os investigadores vão abrir inquérito para apurar a autoria e as circunstâncias do incidente.

aeroporto de brasília | Ameaça de Bomba | Geral | Polícia Federal