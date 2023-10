“A gente queria celebrar esse brincar de futebol e também trazer esse universo dos brinquedos de futebol, que é algo no Brasil a partir da década de 50 e que aí é atravessado por questões de representação. Temos muitos brinquedos aqui que, em tese, são voltados para meninos, embora as meninas também brinquem. Os times femininos ainda são pouco representados, mas o museu trouxe isso: produzimos alguns brinquedos [como as bonecas Mini Craques da seleção feminina de futebol] para mostrar que não é difícil ter o futebol feminino representado nos brinquedos”.

Entrada gratuita no feriado

No Dia da Criança, celebrado nesta quinta-feira, a entrada na mostra será gratuita. Além da exposição, as crianças poderão se divertir com uma série de atividades preparadas pelo museu. Entre elas, brinquedos infláveis, como escalada e desafio de chute a gol, e contação de histórias. Na área externa, haverá um Pregobol gigante e um pebolim humano, que farão parte da exposição e abertos para uso do público. A Orquestra de Heliópolis irá se apresnetar às 11h.

A exposição Futebol de Brinquedo pode ser visitada até abril do ano que vem, com entrada gratuita para o público às terças-feiras. Crianças de até 7 anos não pagam a entrada.

Mais informações sobre a mostra podem ser obtidas no site do Museu do Futebol .