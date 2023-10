SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante dois homens por suspeita de envolvimento em queimada ilegal em região próxima a Manaus nesta quarta-feira (11). Eles foram encontrados com motosserras, galões de gasolina e fósforos, segundo a polícia.

Ainda de acordo com o órgão os presos disseram que já praticaram o mesmo crime anteriormente. Os homens foram encaminhados para a Superintendência Regional da PF e, em seguida, para audiência de custódia.

A capital amazonense vem sofrendo com as queimadas, que, nesta quinta (12), pelo segundo dia consecutivo deixaram a paisagem cinza na cidade. A fumaça afetou a qualidade do ar, que chegou a níveis muito prejudiciais à saúde.

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) apontam para um recorde de focos de calor no Amazonas. Foram 2.684 registros apenas nos primeiros dez dias de outubro no estado, contra 1.503 em todo o mês no ano passado.

A alta nos incêndios florestais levou o governo de Wilson Lima (União Brasil) a decretar, em setembro, situação de emergência ambiental.

A Polícia Federal investiga as causas das queimadas na região metropolitana de Manaus. De acordo com comunicado da PF, a área vem sendo monitorada por meio de sistemas de geoprocessamento.

Na tarde desta quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse em uma rede social que mais equipes da Força Nacional atuarão no combate às queimadas no Amazonas.

"Atendendo à orientação do presidente Lula, e à vista da solicitação do governador e da bancada federal amazonense, vamos mobilizar mais efetivo da Força Nacional para reforçar as nossas equipes que já estão lá combatendo incêndios florestais", escreveu.

Segundo o Inpe, até esta terça-feira (10), os municípios de Lábrea (344 focos de calor), Boca do Acre (263) e Novo Aripuanã (245), no interior do estado, lideravam o número de queimadas.