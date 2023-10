SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que Lula disse ao presidente de Israel, a tentativa de resgate de brasileiros em Gaza, inflação na Argentina e outras notícias para começar esta sexta-feira (13).

Lula diz que condenou 'ataques terroristas' em conversa com presidente de Israel. Presidente brasileiro publica 1ª foto após cirurgia e afirma ter feito 'apelo' por corredor humanitário na Faixa de Gaza.

Conteúdo com vídeoAvião da Presidência da República decola para tentar resgatar brasileiros de Gaza. Destino da aeronave é Roma, de onde vai esperar autorização do Egito.

Israel tem 300 mil soldados na fronteira com Gaza prontos para invasão. Militares dizem mirar comando da Nukhba, a força de elite da facção terrorista Hamas, durante os ataques.

Ausência de governo Lula em Aparecida expõe distância religiosa após patinar com evangélicos. Presidente, que se recupera de cirurgia, não enviou emissários de peso à festa da santa; pesquisadores veem descuido com base católica.

Bolsonaro mudou de estratégia e discutiu golpe após multa de Moraes. Aliados dizem que ex-presidente passou a avaliar decretos após relatório do PL ser rejeitado; defesa diz que ele atuou 'dentro das 4 linhas'.

Letalidade policial aumentou em estados governados por hoje ministros de Lula. Mortes por agentes na Bahia cresceram quatro vezes a média nacional nos anos da gestão Rui Costa; estados falam em redução em relação a ano anterior.

Inflação na Argentina sobe a 138% às vésperas da eleição e é a maior desde 1991. Desvalorização do peso pressiona a economia vizinha; BC argentino sobe o juro a 133% ao ano.

Com mundo de olho em Israel, Putin lança ofensiva na Ucrânia. Tropas russas avançam sobre cidade estratégica no leste do país invadido em 2022.