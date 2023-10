SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma enfermeira registrou denúncia alegando ter sido agredida pela mãe de um paciente dentro do Hospital Municipal de Ariquemes, em Rondônia, na madrugada da última quinta-feira (12).

Rosilene Pereira Ferreira explicou em vídeo nas redes sociais que estava de plantão quando a mulher chegou na unidade de saúde em busca de atendimento para o filho adolescente, que havia sofrido uma picada de maribondo.

A profissional informou à mãe que ela precisava abrir uma ficha de atendimento. Nesse momento, a mulher teria se alterado, proferido xingamentos e agredido fisicamente a profissional de enfermagem com socos na região da cabeça.

Na gravação, Rosilene aparece com ferimentos abaixo do olho e nos lábios, além de arranhões no pescoço e no colo. A enfermeira também relatou ter ficado traumatizada.

Quando falo que sou enfermeira, todo mundo [diz] 'ah, que lindo, parabéns', mas não é só isso que a gente precisa. E venho falar por mim e todos colegas profissionais da saúde, a gente não merece, a gente está cansado disso. Dói na alma essas coisas, a gente cria um trauma e fica até com medo de voltar a trabalhar.

A vítima registrou boletim de ocorrência. Até o momento, não há informações de que a agressora foi detida. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Rondônia para pedir maiores informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes repudiou a violência sofrida pela enfermeira. A pasta disse prestar todo "apoio e suporte" à Rosilene "para que atos como este não se repitam ou saiam impunes".

O Coren-RO (Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia) também repudiou as agressões e se solidarizou com a profissional. "É inadmissível que um profissional de saúde seja agredido no exercício de suas funções, oferecendo cuidados essenciais à população. Nenhum argumento justifica a agressão física ou verbal a um profissional de enfermagem ou qualquer outro profissional de saúde".

"Agressões físicas a profissionais de enfermagem tem ocorrido com frequência. É preciso que as autoridades públicas na área de segurança e saúde, adotem medidas urgentes para garantir a segurança dos profissionais de saúde nos locais de trabalho. Oferecemos nossa solidariedade à colega agredida e colocamos nossa assessoria jurídica à disposição para garantir que este fato não fique sem a devida punição, bem como já estamos tomando medidas cabíveis que são pertinentes ao Conselho em relação ao caso", declarou o hospital em nota.