SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos cinco civis israelenses e quatro estrangeiros mantidos reféns pelo Hamas morreram nas últimas 24 horas em meio aos bombardeios de Israel na Faixa de Gaza. A informação divulgada neste sábado (14) é de representantes do próprio grupo extremista e não foi confirmada por fontes independentes.

O QUE ACONTECEU

Reféns morreram após bombardeios na região onde estavam detidos. A informação está em um comunicado divulgado pelas Brigadas Ezedin al-Qasam, braço militar do Hamas, sem muitos detalhes. Dos nove reféns, cinco eram israelenses e quatro estrangeiros, ainda segundo o grupo extremista.

Com dados deste sábado , número de reféns mortos na guerra subiu para 22. Nesta sexta-feira (13), o Hamas já havia informado que 13 pessoas mantidas sob seu poder foram mortas em ataques aéreos de Israel na Faixa de Gaza. A informação também não foi confirmada por fontes independentes.

Exército de Israel intensificou bombardeios na Faixa de Gaza. O governo israelense havia estabelecido um prazo, que se encerrou às 10h (horário de Brasília), para que civis saíssem da região. "Se você se preocupa com a sua família, vá para o sul da Faixa de Gaza", disse o comunicado do porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee.

Prazo para evacuação de Gaza foi considerado "impossível" de cumprir. Mais cedo, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, criticou o plano de Israel de tirar mais de 1 milhão de pessoas da região em um único dia. "Só pode ser uma crise humanitária. É um cenário a ser evitado", afirmou.

BALANÇO DA GUERRA

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.500 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.

O número de mortos em Gaza não para de subir com os bombardeios israelenses. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 2.215 mortos até amanhã deste sábado.

Israel contabiliza 1.300 mortos nos ataques do Hamas da semana passada. Além desses mortos, Israel afirmou ter encontrado 1.500 corpos de membros do Hamas em seu território na última terça-feira (10).