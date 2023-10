A Venezuela sediará a partir de 20 de janeiro do ano que vem o Pré-Olímpico de futebol masculino para os Jogos de Paris 2024. O anúncio foi feito neste sábado (14), pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), por meio das redes sociais. A competição de seleções Sub-23 ocorrerá na capital Caracas e também nas cidades de Valencia e Barquisimeto.

Atual bicampeão olímpico, o Brasil disputa uma das duas vagas para os Jogos de Paris com outros nove países (Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). A final do Pré-Olímpico está programada para 11 de fevereiro. Já a seleção brasileira feminina não precisará disputar o Pré-Olímpico, pois já assegurou a vaga ao vencer a Copa América no ano passado.

No Pré-Olímpico masculino para os Jogos de Tóquio, realizado na Colômbia em janeiro de 2021, o Brasil garantiu a vaga em segundo lugar, atrás da campeã Argentina.

A seleção brasileira faturou dois ouros olímpicos seguidos: o primeiro na Rio 2016 e depois na edição de Tóquio. Anteriormente, o país já havia faturado prata na Olimpíada de Londres (2012) e bronze nos Jogos de Pequim (2008).

#BRA @CBF_Futebol have won #Gold again! #BRA



For the second Olympics in a row, Brazil are the men’s #Football champions!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FIFAcom pic.twitter.com/46l0fAPwtW