Nascimento do compositor e violinista fluminense Alberto de Castro Simões da Silva, o Bororó (125 anos)

Morte do compositor e cantor fluminense Romeu Scovino, o Romeu Gentil (40 anos)

Morte do compositor, jornalista, locutor e disc-jóquei capixaba Jair Amorim (30 anos)

Morte do cantor e instrumentista mineiro de música sertaneja de raiz José Dias Nunes, o Tião Carreiro (30 anos)

Assinatura da Declaração Universal dos Direitos dos Animais (45 anos)

Nelson Piquet conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1 (40 anos)

Dia Internacional das Mulheres Rurais

Dia do Professor - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 52.682 de 14 de outubro de 1963, para marcar a data do Decreto do imperador Dom Pedro I, emitido em 15 de outubro de 1827, que instituiu o ensino das primeiras letras no Brasil