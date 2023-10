SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - EUA e Irã trocam ameaças sobre a guerra, Gaza se prepara para invasão, Noboa vence eleição no Equador e outras notícias para começar esta segunda-feira (16).

MUNDO

EUA e Irã trocam ameaças sobre a guerra em Israel. Ataques do Hizbullah, aliado de Teerã como o Hamas, elevam o temor de conflito regional no Oriente Médio.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Prazo para deixar norte de Gaza se esgota, e últimas cidades do sul de Israel são esvaziadas. Exército israelense cita 'operações terrestres significativas' nas próximas etapas da guerra.

FRANCESCA ALBANESE

Resposta global à guerra Israel-Hamas é repugnante, diz relatora da ONU. Francesca Albanese afirma que facção terrorista cometeu crimes injustificáveis, mas critica resposta de Tel Aviv.

MUNDO

Liberal Daniel Noboa derrota esquerda e é eleito presidente do Equador. Empresário de centro-direita e filho de magnata das bananas governará por cerca de um ano e meio.

MUNDO

Governo vence sem maioria na Polônia, diz boca de urna. Oposição canta vitória sobre o PiS, que só teria partido de extrema direita para formar aliança.

AMBIENTE

Rio Solimões vira deserto e indígenas adoecem bebendo água contaminada. Enormes bancos de areia se formaram e, com água suja em igarapé, indígenas sofrem com diarreia e vômito.

MERCADO

Meta de zerar déficit pode levar governo Lula a bloquear R$ 53 bi no início de 2024. Receitas bilionárias ainda são dúvida, e especialistas afirmam que parte dos gastos está subestimada.

PODER

Esquerda busca renovação sem 'novo Lula' e em contexto social adverso. Presidente já fala em reeleição, num sinal de força eleitoral e dificuldade de encontrar alternativas.

SAÚDE

Estudo brasileiro revela gene associado ao Alzheimer presente em 26% da população. Artigo de pesquisadores da UFRGS e de universidades no exterior foi publicado na revista Nature Aging.

CINEMA

Festival do Rio premia 'A Batalha da Rua Maria Antônia'. 'Othelo, o Grande', 'Saudade Fez Morada Aqui Dentro' e 'Sem Coração' também levaram troféus da mostra nacional.

MÚSICA

Madonna faz retorno icônico com celebração de sua carreira. Ao lado dos filhos, rainha do pop encarnou todas as suas fases no palco e prestou tributo às vítimas da guerra e da Aids.

ESPORTE

Habituadas ao trabalho na água doce, meninas de São Tomé encontram sorriso na água salgada. Garotas aprendem a surfar e a lutar em difícil realidade na ilha da costa africana.

EQUILÍBRIO

Bissexuais enfrentam estereótipos e invalidação em relacionamentos amorosos. Eles contam que, ao namorar parceiros de outra identidade de gênero, sentem que sua orientação sexual é esquecida.

CIÊNCIA

Vírus zumbis estão acordando após 50 mil anos por causa da mudança climática. Com derretimento de permafrost, cientista pede atenção para possíveis liberações de bactérias e vírus com potencial de contaminar humanos.