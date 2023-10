SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cassino clandestino, com esconderijo e rota de fuga subterrânea, foi estourado pela polícia na noite de sábado (14), em Curitiba.

Ninguém foi encontrado no local e a suspeita é que as pessoas que estavam no imóvel conseguiram fugir quando um sistema de câmeras de monitoramento registrou a chegada de policiais militares.

Segundo a PM paranaense, uma equipe do BPRONE (Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial) recebeu a informação de que estava em funcionamento um cassino clandestino na rua Comendador Macedo, no centro da capital paranaense.

No local, os policiais militares disseram ter ouvido um barulho no interior do imóvel, que tinha um forte esquema de segurança, com câmeras, muro alto e cerca elétrica em forma de serpentina.

Quando os PMs conseguiram chegar ao interior, não havia mais ninguém.

Mas a policia encontrou máquinas caça-níquel ligadas e em funcionamento em algumas salas, o que levantou suspeitas de que os jogadores haviam conseguido fugir.

Em um dos cômodos foi encontrada uma porta camuflada no piso, sob uma escada que levada ao subsolo com acesso ao portão dos fundos.

No local foram apreendidos 55 máquinas de caça-níquel e diversos objetos como cartão de memória, máquina de cartão bancário e contadora de notas, entre outros.

Também no sábado, a polícia afirmou ter descoberto um galpão, no bairro Santa Quitéria, que seria o depósito da organização que mantinha o cassino clandestino no centro.

No galpão foram apreendidas outras 56 máquinas de caça-níquel e cadeiras idênticas às do cassino.

Também foram encontrados material de propaganda, panfletos, máquinas de cartão bancário e de jogo do bicho, paredes feitas com PVC e Isopor e material para isolamento acústico.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, os donos dos imóveis foram identificados, mas ainda não haviam sido localizados até a publicação desta reportagem.