SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo divulgado nas redes sociais por um passageiro mostra chamas atingindo a parte superior de um trem da Linha 8-Diamante, administrada pela ViaMobilidade, na noite desta segunda-feira (16), em São Paulo.

De acordo com o passageiro, as chamas iniciaram quando a composição saiu da estação Lapa e se deslocava até a estação Domingo de Moraes (sentido Itapevi), onde os passageiros tiveram que descer.

O vídeo mostra o fogo atingindo o pantógrafo do trem (equipamento que fica na parte superior da composição e é responsável por transferir a energia necessária para que o trem possa funcionar e se locomover).

Outra passageira reclamou no X (antigo Twitter) que a composição exalava um cheiro forte após o episódio.

Também no X, um passageiro também reclamou da superlotação na estação Barra Funda para pegar o trem da Linha 8-Diamante sentido Itapevi.

À reportagem, a ViaMobilidade explicou que toda a Linha 8-Diamante está com a velocidade reduzida e maior tempo de parada. A administradora apontou que a demora ocorre em razão de uma "avaria" em um trem na região da estação Domingos de Moraes, mas não detalhou o ocorrido.

No momento, por volta das 19h30 desta segunda, os trens com sentido Itapevi estão passando pela via auxiliar, mas não param na estação Domingos de Moraes. Os passageiros devem desembarcar na estação Imperatriz Leopoldina e pegar o vagão sentido Júlio Prestes para retornar à estação Domingos de Moraes.

No sentido Júlio Prestes, a operação está normal, disse a administradora da linha.

"Técnicos da ViaMobilidade atuam para apurar as causas da falha e para normalizar a operação em toda a linha. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança)."