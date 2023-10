Seguem até a próxima sexta-feira (20) as inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023. Os interessados podem se inscrever pelo Sistema Revalida

No momento da inscrição, é possível optar pela cidade onde o participante deseja realizar a prova e consultar o quantitativo de vagas de cada local. A nota de corte desta segunda etapa será divulgada no próximo dia 24 e as provas serão aplicadas em 2 e 3 de dezembro.

Confira o cronograma completo da segunda etapa do Revalida 2023:

- inscrições: 16 a 20 de outubro de 2023

- solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social: 16 a 20 de outubro de 2023

- divulgação da nota de corte: 24 de outubro de 2023

- divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição: 14 de novembro de 2023

- aplicação: 2 e 3 de dezembro de 2023

- resultado final: 19 de março de 2024

Tags:

Educação | Revalida | segunda etapa