BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Operários do setor de construção civil morreram soterrados na manhã desta terça (17) enquanto trabalhavam em obra para construção de supermercado no Belvedere, bairro de classe alta no centro-sul de Belo Horizonte.

Informações iniciais do corpo de bombeiros apontam que três trabalhadores morreram e dois estão em atendimento médico. Os trabalhos de resgate prosseguem.

Os operários foram atingidos pela queda de um talude de 3 metros.

O acidente ocorreu por volta das 8h. Os bombeiros deslocaram 18 militares para o atendimento da ocorrência e seis 6 guarnições. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado.