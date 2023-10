SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia de Rondônia concedeu o título de cidadão honorário ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (16).

No decreto, a concessão do título é justificada "pelos relevantes serviços [de Netanyahu ] prestados ao Estado de Rondônia". Ele jamais esteve no estado. Na única vez em que visitou o Brasil, para a posse de Jair Bolsonaro (PL), chegou ao Rio nos últimos dias de 2018, foi a Brasília para a cerimônia do dia 1o e voltou a Israel em seguida. Esta foi também a única visita de um chefe de governo israelense ao país.

O projeto que motivou a concessão do título é de autoria do deputado estadual Delegado Lucas (PP).

No pedido, o delegado Lucas cita Netanyahu como "amigo da comunidade Evangélica Brasileira" e afirma que o primeiro-ministro busca promover o intercâmbio entre Brasil e Israel.

Enquanto é condecorado em Rondônia, Netanyahu tem sido bastante contestado em Israel. Seu governo foi criticado pelo fato de o aparato de inteligência não ter conseguido impedir a incursão dos terroristas do Hamas e os consequentes ataques. Agora, a reação militar de Tel Aviv é considerada excessiva por parte da opinião pública local. Depois de 11 dias de guerra, há ao menos 4.200 mortos, 2.800 deles palestinos da Faixa de Gaza.