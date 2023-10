BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Quatro operários morreram soterrados na manhã desta terça (17) enquanto trabalhavam em uma obra para a construção de um supermercado da rede Verdemar no Belvedere, bairro de classe alta no centro-sul de Belo Horizonte.

Os trabalhadores foram atingidos pela queda de um talude de 3 metros. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A Defesa Civil municipal interditou o local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três operários morreram na hora.

Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, foram resgatados e levados para atendimento médico. No final da manhã os bombeiros confirmaram a morte da mulher, que era engenheira.

Os mortos foram identificados como Rafael Pereira Barbosa, 35; Roberto Mauro da Silva, 55; Zacarias Evangelista Fonseca, 59; e Juliana Angélica Menezes Veloso, 30.

O homem resgatado com vida, de 23 anos, foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro Odilon Behrens, da prefeitura. Não foram repassadas informações sobre as condições dele.

"As informações sobre estado de saúde são de prontuário médico, portanto sigilosas", afirma o hospital, em nota.

O trabalho dos bombeiros foi encerrados no início da tarde.

A Defesa Civil isolou o local do acidente e notificou os responsáveis pela obra para que providenciem medidas de segurança e mitigação dos riscos. Segundo a prefeitura, a obra era regular e tinha alvará ativo. O comunicado da construção foi feito em 14 de setembro de 2023.

A Polícia Civil afirma que uma equipe foi enviada ao local para investigação. Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

O Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais) afirma que as apurações realizadas até o momento indicam que a obra no Belvedere estava em situação regular, com apresentação de responsável técnico e as devidas ART (Anotações de Responsabilidade Técnica).

"Contudo, as verificações continuam em curso. As informações já levantadas serão encaminhadas para a Câmara Especializada de Engenharia Civil, do Crea-MG, para verificação de responsabilidades em relação ao sinistro ocorrido nesta data", afirma a entidade.

Em nota, a rede Verdemar afirma que o acidente foi uma fatalidade.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos acompanhando de perto para garantir, juntamente com a Construtora Kaeng, responsável pela obra, toda a assistência às vítimas, aos atendimentos em andamento no local e aos familiares de todos", diz o texto.

"A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade", acrescenta empresa.

A reportagem não conseguiu contato com a construtora Kaeng.

O acidente ocorreu por volta das 8h. Os bombeiros deslocaram 18 agentes para atender a ocorrência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado.