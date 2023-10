SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 15 anos foi apreendida por suspeita de agredir a mãe e incendiar a casa dela. O caso ocorreu no bairro São Vicente, em Picos, no Piauí, no último sábado (14).

A adolescente gravou o incêndio, que teve início em um colchão e rapidamente se espalhou por outros objetos. "Ela vai dormir agora é no inferno. Quero ver se ela tem cama para dormir agora", diz a jovem na gravação enviada para parentes e, posteriormente, divulgada nas redes sociais.

Em outro vídeo, registrado do lado de fora da residência, a jovem reitera. "Olha aí, para ela aprender. Toquei fogo mesmo".

Segundo informações da Polícia Civil do Piauí, a mãe da adolescente prestou depoimento em que relatou ter sido vítima de agressões cometidas pela própria filha na sexta-feira (13).

Na ocasião, a mulher, identificada como Girlene, disse que foi agredida com chutes, puxões de cabelo e mordidas, e que deixou a residência com a filha mais nova, que tem 8 anos, e foi para a casa de uma irmã na zona rural da cidade.

DISCUSSÃO TERIA MOTIVADO AÇÃO DA JOVEM

A mãe também contou aos policiais que a adolescente seria usuária de drogas e que naquela sexta-feira elas haviam discutido pelo fato de Girlene não aceitar o namoro da jovem.

No dia seguinte, a suspeita colocou fogo no imóvel em que a mãe morava de aluguel. O dono da casa acionou o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas.

Em entrevista ao Portal ClubeNews, a mãe da jovem disse ter perdido tudo. "Só tenho meu documento, que estava numa bolsinha quando saí de casa, minha filha mais nova e a vida".

De acordo com a polícia, no momento da apreensão a jovem estava "agressiva" e teve que ser algemada. Ela foi levada para o Complexo de Defesa da Cidadania de Picos.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Piauí, que aguarda o resultado do laudo pericial realizado na casa para dar prosseguimento às investigações.