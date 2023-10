SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu durante o desabamento da estrutura de uma obra na tarde desta terça-feira (17), em Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na rua José Vicente Cavalheiro. Dez viaturas foram enviadas ao local.

A estrutura fazia a ligação entre dois prédios. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra ao menos quatro operários pendurados em cabos a mais de 100 metros de altura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro deles foram resgatados de andaimes, sendo que um deles foi levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo com dores no corpo.

Os bombeiros não informaram quem é a vítima e se ela chegou a cair lá de cima.

Também nesta terça-feira, quatro operários morreram soterrados enquanto trabalhavam em uma obra para a construção de um supermercado no bairro de classe alta no centro-sul de Belo Horizonte.

Os trabalhadores foram atingidos pela queda de um talude de 3 metros. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A Defesa Civil municipal interditou o local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três operários morreram na hora.

Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, foram resgatados e levados para atendimento médico. No final da manhã os bombeiros confirmaram a morte da mulher, que era engenheira.