- Evento para popularização da ciência no Brasil começa nesta terça

A 20ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2023) foi oficialmente aberta, nesta terça-feira (17), em Brasília, em cerimônia que contou com a presença de autoridades do governo federal, pesquisadores, artistas, professores e, sobretudo, de estudantes de instituto federais de ensinos superior e técnico, vindos de diversas partes do país para apresentar experimentos na mostra científica, preparada exclusivamente para a semana comemorativa.

Em 2023, o tema do evento, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, com foco nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em uma agenda a ser cumprida pelos países até 2030.

O evento ocorre em todo o Brasil, de 14 a 22 de outubro. O objetivo é popularizar a ciência entre os brasileiros.

Abertura da semana

As irmãs Beatriz e Isabella Toassa, de 13 e 12 anos, respectivamente, que formam a dupla Big Bang, vindas de São Paulo, abriram a 20ª edição do evento, em Brasília, com o título de cientistas mais jovens do país. Elas citaram dois nomes de figuras brasileiras que as inspiram pelas contribuições ao mundo: Santos Dumont, o pai da aviação; e a cientista baiana Jaqueline Goes de Jesus, que mapeou o genoma do novo coronavírus.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enfatizou que o evento tem o objetivo de aproximar as pessoas da ciência e despertar o interesse pelo tema desde a infância. “A ciência não é uma coisa distante de nós, não é algo complicado. A ciência está em tudo e ela existe para encontrar respostas para os problemas do nosso tempo e para principalmente cuidar das pessoas. Nós não queremos que a ciência seja o assunto de poucos que fique restrita às universidades e instituições de pesquisa”.

A ciência tem o papel de ferramenta para geração de valor de inovação, de riquezas, de soluções para os nossos desafios de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, destaca a ministra