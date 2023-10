Contando com o brilho do atacante Júnior Santos, o Botafogo derrotou o América-MG por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18) no Independência, para ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

É O GLORIOSO! ????????



Com dois golaços de Júnior Santos, Fogão luta até o fim e vence o América-MG por 2 a 1. VAAAAAAAMOS, BOTAFOGO! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KcPnUQ18KE — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 19, 2023

Com este triunfo o Alvinegro chegou aos 58 pontos e abriu 12 de vantagem sobre o vice-líder Bragantino, que visita o Santos, na Vila Belmiro na próxima quinta-feira (19) a partir das 20h (horário de Brasília). O resultado também encerrou um tabu da equipe de General Severiano, pois jogando pela Série A da competição nacional o Botafogo não tinha ainda derrotado o Coelho na condição de visitante (até então o Glorioso só havia derrotado a equipe mineira fora de casa em um confronto pela Série B de 2015).

Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo dominou o confronto no Independência desde o minuto inicial. Assim, o Alvinegro não demorou a abrir o placar. Aos 21 minutos do primeiro tempo Júnior Santos acertou chute forte que morreu no ângulo do gol defendido pelo goleiro Matheus Cavichioli após desviar na defesa.

Aos 38 minutos o América-MG ainda sonhou com uma reação com o golaço do argentino Benítez. Porém, aos 4 minutos da etapa final, Júnior Santos voltou a acertar um petardo da entrada da área para dar números finais ao marcador.

Tropeço do Grêmio

Quem desperdiçou o fato de atuar em casa nesta rodada foi o Grêmio. Jogando em Porto Alegre, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho foi derrotada por 2 a 1 pelo Athletico-PR. Mesmo com o revés a equipe gaúcha permanece na 3ª posição com 44 pontos. Já o Furacão chegou ao 5º lugar com 44 pontos com os três pontos.

???? É FIM DE JOGO!

Graaaaaaaande vitória de virada do Furacão na Arena do Grêmio!



Vamos em busca dessa vaga na CONMEBOL Libertadores! ????



Próximo partida pelo Brasileirão é no sábado, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro!#Athletico #GRExCAP #Brasileirão pic.twitter.com/NHzEcdx2g2 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 19, 2023

A vitória do Athletico-PR foi construída com gols de Kaíque Rocha e Zapelli, enquanto Lucas Besozzi marcou o de honra do Grêmio.

Payet decisivo

Na parte de baixo da tabela o destaque foi a vitória de 1 a 0 do Vasco sobre o Fortaleza com gol do francês Dimitri Payet. O triunfo no estádio de São Januário deixou o Cruzmaltino na 16ª posição (a primeira fora do Z4), com 30 pontos. Já o Leão do Pici estacionou nos 42 pontos, na 7ª posição.

VENCEEEEEEEEEEEEEEE Y VENCEEEEEEEEEEEEEEE O GIGANTE DA COLINA EM SÃO JANUÁRIO! ?????????



Com gol de Payet, o primeiro dele vestindo a camisa do Cruzmaltino, o Vasco vence o Fortaleza por 1 a 0 em casa. #VASxFOR 1??-0??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/xEJAGhHigH — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2023

Outros resultados:

Coritiba 0 x 3 Cuiabá

Goiás 2 x 0 São Paulo

Bahia 1 x 0 Internacional

