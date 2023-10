SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel autoriza ajuda humanitária a Gaza, presidente da EBC é demitido após postagem anti-Israel, CPI do 8/1 aponta Bolsonaro como autor dos atos golpistas e outras notícias para começar esta quinta-feira (19).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel autoriza entrada de ajuda humanitária em Gaza pelo Egito após visita de Biden. Cairo concordou em abrir passagem de Rafah para entrada de caminhões com mantimentos.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

'Estamos confinados por Israel e até nossos telefones foram hackeados', diz brasileira que relata 'humilhações' na Cisjordânia. Em depoimento à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, H.F. relata cotidiano de humilhações no território palestino, diz que escuta os aviões com bombas rumo a Gaza e que sentimentos de indignação e revolta fortalecem o Hamas.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

EUA vetam resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU. Para Washington, texto deveria afirmar direito de Israel à autodefesa; proposta teve voto favorável de 12 dos 15 membros.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin ameaça com mísseis hipersônicos porta-aviões enviado pelos EUA a Israel. Aliado do Irã, russo diz querer controlar 'o que está acontecendo no Mediterrâneo'.

GOVERNO LULA

Postagem anti-Israel provoca demissão de presidente da EBC do governo Lula. Palácio do Planalto avalia que a permanência de Doyle se tornou insustentável.

JUSTIÇA

CPI do 8/1 aprova relatório que aponta Bolsonaro como autor dos ataques golpistas. Comissão chega ao fim após cinco meses de investigação; 61 pessoas aparecem na lista de indiciamentos.

AGRONEGÓCIO

Após disparada, preço da carne pode fechar 2023 com maior queda desde início do Plano Real. Apesar do alívio, deflação de dois dígitos não será suficiente para compensar aumentos anteriores, diz economista.

RIO

Polícia do RJ investiga se armas que sumiram do Exército em SP foram oferecidas ao Comando Vermelho. Corporação enviou para as Forças Armadas vídeo que circula em redes sociais com 4 metralhadoras que podem ser parte do arsenal que desapareceu.

AMBIENTE

Em seca extrema, famílias de arquipélago no rio Negro se mudam para canoas à procura de água. Moradores de Anavilhanas precisaram sair de casa e passaram a viver em embarcações para fugir da estiagem.

JUSTIÇA

Juiz Appio admite conduta imprópria e desiste da Vara da Lava Jato em acordo para permanecer na magistratura. Audiência de conciliação foi realizada nesta quarta (18) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

INTERIOR DE SÃO PAULO

Campeão de fisiculturismo é morto em academia de Botucatu. Segundo delegado, vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e tinha sido ameaçada.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Exame confirma ruptura do ligamento e do menisco de Neymar; recuperação pode levar 12 meses. Camisa 10 da seleção se machucou durante partida contra o Uruguai e passará por cirurgia.

TELEVISÃO

Globo tira Maju Coutinho e Rodrigo Bocardi da apresentação do Carnaval em 2024. Emissora escolhe Karine Alves para comandar Carnaval do Rio; em SP, alternativas são buscadas internamente.

PROPAGANDA

Bauducco cancela campanha com Juliette e Duda Beat após acusação de plágio. Marca afirma que cantoras não participaram de processo de criação de 'Magia Amarela'.