SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Galeto Sat's, bar que ficou famoso nos últimos meses por ser o local onde teria ocorrido a traição de Chico Moedas a Luísa Sonza, mais uma vez ganha os holofotes. Agora, devido a uma homenagem que o dono do estabelecimento receberá da Câmara do Rio.

Sergio Rabello, conhecido como Serjão, receberá uma homenagem no próximo dia 16 de novembro com a medalha Pedro Ernesto, a mais alta comenda dada pela Câmara de Vereadores do Rio. A informação foi publicada primeiro pelo colunista Ancelmo Gois.

O boteco foi inaugurado no ano de 1962, na zona sul do Rio. Em setembro, o perfil nas redes sociais do bar apontado como o local exato onde teria ocorrido o caso levou a polêmica com bom humor.

"A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas o pessoal falando que tudo aconteceu no Sat?s, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro? Esperamos vocês até as quatro da matina, com comida e bebida boa. Comportem-se", dizia a publicação.