SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente foi atingido por um tiro durante uma briga na saída de uma escola estadual de São Bernardo, no ABC Paulista.

O disparo foi feito pelo pai de um dos alunos envolvidos na briga. A confusão aconteceu na quarta-feira (18) na rua Batuíra, no bairro Assunção.

Um vídeo mostra o momento em que dois adolescentes trocam socos e o homem sai do carro armado e dispara contra o chão. O tiro ricocheteou e atingiu o ombro de um dos rapazes.

Ele e o filho foram embora na sequência, mas foram rastreados pela polícia até o condomínio onde moram. O homem foi encontrado escondido na escadaria do prédio.

O adolescente baleado foi levado ao Hospital Santa Helena, onde foi medicado. Ele já recebeu alta hospitalar e será ouvido nos próximos dias, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

O homem confessou o crime e foi preso em flagrante. Ele afirmou ser CAC e apresentou os documentos da arma, que foi apreendida. "O autor permanece à disposição da Justiça".

Vídeos feitos antes do disparo mostram que o pai também discutiu com os adolescentes. Um dos alunos quebra o vidro traseiro do carro dele com uma pedra e chuta o retrovisor.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, lesão corporal, dano, ameaça e contravenções penais (vias de fato).

Procurado pelo UOL, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e disse que "repudia toda forma de violência dentro ou fora do ambiente escolar".

"A equipe gestora tomou todas as providências imediatamente mesmo o caso sendo fora da unidade, acionando o SAMU e avisando os responsáveis do aluno. As atividades presenciais não foram prejudicadas, e a equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar está prestando todo o apoio à comunidade escolar", diz trecho da nota da SSP.

A Prefeitura de SBC também foi procurada pelo UOL. A matéria será atualizada se houver resposta.