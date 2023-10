O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) na região das Américas e Caribe. O acordo que prevê a criação da nova sede do organismo internacional foi assinado nesta quinta-feira (19), durante a 25ª assembleia geral da entidade da Organização das Nações Unidas, em Samarkand, no Uzbequistão.

Além da sede da OMT, na Espanha, a entidade possui apenas um escritório regional na Arábia Saudita. Assinaram o acordo para a criação do terceiro escritório o ministro do turismo, Celso Sabino, e o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili. O ministro destacou que a criação desse escritório é uma conquista para o Brasil, a América do Sul e o Caribe.

"Nossa expectativa é desenvolver uma série de projetos em conjunto para impulsionar a atividade turística na região. O presidente Lula é um grande apoiador e entusiasta do turismo", disse.

A previsão do Ministério do Turismo é que o escritório seja inaugurado em dezembro. Estão no escopo da OMT o planejamento, a discussão e a execução de ações de qualificação, promoção, atração de investimentos, pesquisas, eventos.

"A instalação desta unidade permitirá que toda a região pense no desenvolvimento sustentável do Turismo, mas não seria possível sem o esforço e comprometimento dos técnicos do Ministério do Turismo, da OMT e do Itamaraty. Um trabalho em conjunto que mostra a força do que conquistamos para o nosso país", concluiu o ministro.

