SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realizou na manhã de nesta sexta-feira (20) uma operação contra policiais civis do Rio de Janeiro. Os alvos são suspeitos de desviar e traficar droga apreendida.

A operação "Déja Vu", da Polícia Federal, teve como alvo seis policiais civis do Rio de Janeiro suspeitos de desviar 280 kg de cocaína de uma apreensão e vender a droga.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na capital fluminense e em Araruama, que fica na Região dos Lagos. Não houve nenhuma prisão. Na casa de um dos alvos, em Vargem Grande, a polícia apreendeu R$ 43,150 e 5.350 dólares.

Entre os endereços visitados pela PF está a 33ª Delegacia de Polícia, em Realengo, Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações da PF e do Ministério Público do Rio de Janeiro, policiais federais realizavam o monitoramento de uma carga de cocaína que seria exportada e sabiam exatamente qual era a quantidade que estava no caminhão que fazia o transporte da droga - 500kg em 17 malas.

Na ação controlada da PF, era prevista a interceptação da droga no porto de destino estrangeiro. No entanto, o caminhão foi interceptado por policiais civis na saída da comunidade da Maré, ainda no Rio de Janeiro. Após a apreensão, os policiais civis apresentaram apenas sete malas, contendo cerca de 220 kg de cocaína.

A investigação da PF indica que além dos policiais civis que realizaram a abordagem, também houve envolvimento do delegado, de outro policial civil e da irmã de um deles.

A Justiça determinou o afastamento das funções e o monitoramento com tornozeleira eletrônica dos policiais envolvidos. Um deles é delegado. Também foi determinado o sequestro patrimonial de R$ 5 milhões.

A operação desta sexta-feira é um desdobramento da operação Turfe, que foi deflagrada em 15 de fevereiro de 2022 para desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Esta também é a segunda operação da PF contra policiais civis por tráfico de drogas em dois dias.

OPERAÇÃO DRAKE

Nesta quinta-feira (19), a PF também realizou uma operação contra policiais civis, a Operação Drake. Na ocasião, foram cumpridos mandados de prisão contra quatro policiais e um advogado.

Os investigados são suspeitos de traficarem 16 toneladas de maconha, além do crime de corrupção.

No âmbito desta operação, também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Saquarema, no litoral norte fluminense.

De acordo com as investigações, os policiais teriam abordado um caminhão carregado com a droga e, junto ao advogado, liberado a carga e a soltura do motorista mediante propina. Além disso, após o pagamento os policiais teriam escoltado o caminhão até seu destino e o descarregamento da droga.