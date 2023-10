Líder isolado do Campeonato Brasileiro a 11 rodadas do fim, o Botafogo recebe o Athletico-PR na noite deste sábado (21) com chance de ampliar ainda mais a vantagem no topo da tabela no caso de vitória. Com 58 pontos, nove a mais que o vice-líder Brangantino, o Glorioso chega ao confronto após dois triunfos como visitante. Do outro lado do campo, estará o Furacão que retornou ao sexto lugar do torneio na última quarta (18), ao ganhar de virada do Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre. O embate Botafogo x Athletico, a partir das 21h (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional , com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, e reportagem de Rafael Monteiro.

O Alvinegro reencontrou sua melhor forma após a demissão do técnico português Bruno Lage no início do mês. De lá para cá, sob comando do ex-meia Lúcio Flávio como técnico, o Botafogo superou o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, e na quarta (18) levou a melhor sobre o América-MG por 2 a 1 fora de casa. Uma peça importante no elenco alvinegro é o atacante Júnior Santos, autor dos gols na vitória sobre o Coelho e outro no triunfo sobre o Flu. Além da parte ofensiva, o jogador também vem se destacando na marcação.

Para o jogo desta noite, o técnico Lúcio Flávio poderá escalar novamente o volante Tchê Tchê e o lateral-esquerdo Marçal - ambos cumpriram suspensão na última partida. A expectativa é de que o Glorioso entre em campo com Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Tiquinho Soares.

Com 44 pontos na tabela, o Athletico aproximar ainda mais do G4, que garante a classificação para a Copa Libertadores no ano que vem. No restrospecto da temporada, o Furacão soma duas vitórias sobre o Alvinegro. A primeira delas em maio, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil (3 a 2) - na partida da volta os curitibanos eliminaram os cariocas nos pênaltis - e a outra em junho, por 1 a 0, no primeiro tuno do Brasileirão..

Entre as baixas do Athletico para o jogo desta noite está o atacante uruguaio Agustín Canobbio que cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na última rodada. O time comandado pelo técnico Wesley Carvalho deve começar jogando com Bento, Cacá, Thiago Heleno e Kaique Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

Tags:

Athletico-PR | Botafogo | campeonato brasileira | Esportes | futebol | líder | Nilton Santos