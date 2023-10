Um incêndio tem ameaçado o Parque Nacional da Serra das Confusões, no sul do Piauí, no bioma da Caatinga. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), confirmou à Agência Brasil, que monitora e atua para controlar o fogo.

De acordo com órgão, que é responsável por essa unidade de conservação, na situação atual, o parque tem três focos de incêndios ativos, todos sendo combatidos por 15 brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama/MMA).

O ICMbio prevê para este sábado (21) a chegada de um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí para apoio no deslocamento da equipe de brigadistas que atua no incêndio ao norte do Parque.

Nessa sexta-feira (20), o fogo teria se dividido em duas frentes, após o surgimento de um foco de incêndio ao sul da unidade de conversação. O ICMbio afirma que o combate na região foi dificultado, devido ao acesso aos focos ser complicado e distante, às condições climáticas estarem propícias ao aumento da intensidade do fogo; e o cansaço das equipes.

O incêndio também é preocupante no entorno do parque nacional, na porção sudoeste. No Instagram do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, uma publicação mostra a atuação dos bombeiros militares no combate ao fogo na localidade de Tacho, no município de Cristino Castro (PI).

Em outras postagens nas redes sociais, neste sábado, relatos e imagens mostram o fogo de grandes proporções no parque, ainda sem controle.

Parque Nacional

O Parque Nacional da Serra das Confusões tem a área total de 823,85 mil hectares, do bioma da Caatinga. Entre as espécies ameaçadas protegidas nesta unidade de conservação, estão a onça-pintada, a onça-parda, o tatu-canastra, o tatu-bola, e as aves jacucaca e araponga-de-barbela.

Tags:

Geral | Ibama | ICMBio | Parque Nacional da Serra das Confusões