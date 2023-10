SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de folga foi a facadas na avenida São Luiz, região central da cidade de São Paulo. O nome do PM não foi informado.

Segundo a polícia, um homem de 32 anos foi preso em flagrante, acusado de ter atingido o PM, de 35 anos, e um outro homem, de 44.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão e no local tomaram conhecimento que as vítimas haviam sido esfaqueadas e socorridas à Santa Casa, na região de Santa Cecília, onde o policial morreu, e o outro homem passou por cirurgia.

Na nota, a pasta afirma que, durante diligências, os policiais encontraram o suspeito na rua 7 de Abril, também no centro, junto com faca que teria sido utilizada.

O homem com a faca foi detido e encaminhado ao 2° DP (Bom Retiro), onde permaneceu à disposição da Justiça.

A polícia solicitou perícia para o local e para a faca. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e homicídio consumado. O motivo da violência não foi informado.

Esse foi, ao menos, o segundo assassinato de um policial militar de folga nesta semana na capital.

Na última terça-feira (17), um soldado foi morto com um tiro durante um assalto no Jabaquara, zona sul de São Paulo.

O soldado foi identificado como Hiago Mariano Nogueira Gobi, 24.

Segundo imagens de uma câmera de segurança, o PM estava com outros dois colegas todos à paisana, são abordados por duas pessoas em motocicletas, uma delas com arma em punho.

De acordo com a polícia, o PM reagiu ao assalto, mas acabou atingido e morreu. Um dos motociclistas, também baleado, foi encontrado morto nas imediações depois. O segundo suspeito fugiu.