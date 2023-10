SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um domingo que teve a volta do sol e temperaturas mais altas, a capital paulista deve seguir com tardes calorosas na segunda (23) e na terça-feira (24). O maior ponto de atenção no início desta semana será a umidade do ar, que ficará mais baixa.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura, o motivo é que o ar quente que cobre o interior paulista se expandirá para a cidade de São Paulo e região metropolitana, após o frio e a garoa de sexta e sábado.

Com temperatura mínima de 16°C, segunda-feira deve amanhecer muitas nuvens. Elas devem se dissipar ao longo do dia e o calor deve predominar à tarde, com máxima de 32°C. A brisa marítma atravessa a serra no fim da tarde, mas não há risco de chuva.

A madrugada de terça deve ser abafada, ainda segundo o CGE, que aponta mínima de 20°C. O sol deve predominar durante a manhã e a tarde, e a previsão é que a temperatura máxima de 32°C se repita. No fim da tarde e no início da noite de terça, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

O índice de umidade relativa deve chegar a 30% na segunda e a 35% na terça, o que já é suficiente para reforçar cuidados com a hidradatação --o CGE aciona o estado de atenção para a umidade relativa do ar a partir de 30% e até 21%.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o acumulado de chuvas pode chegar a 70 mm entre a terça (24) e a segunda-feira seguinte (30) no leste do estado, onde está o litoral paulista e na região metropolitana de São Paulo.

Calor no Centro-Oeste

Após um domingo de muito calor na maioria das capitais brasileiras, a próxima semana deve ser marcada pelo tempo quente e seco no Centro-Oeste. As temperaturas devem voltar a ultrapassar os 40°C em algumas cidades da região ao longo da semana.

As maiores temperaturas devem se concentrar no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul e no sul da região Norte, segundo a previsão do Inmet.

Segundo o instituto, há risco à saúde por causa da temperatura alta em quase todo o estado de Mato Grosso, para a porção norte de Mato Grosso do Sul, para a fatia sul do Amazonas e para trechos próximos às divisas de Mato Grosso com Tocantins e Goiás.

Segundo Climatempo, o calorão é provocado pela intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Brasil, que já vem ocorrendo desde o início da semana passada.