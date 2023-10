SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A embaixada do Brasil em Israel foi informada no domingo (22) sobre um brasileiro que está desaparecido.

Aviso foi dado pela Interpol. Segundo o embaixador Frederico Meyer, o desaparecido é Michel Nisenbaum, de 59 anos.

A reportagem entrou em contato com o Itamaraty, mas não havia obtido resposta até a conclusão deste texto.

Três brasileiros morreram na Faixa de Gaza:

Ranani Nidejelski Glazer, 24 anos. O jovem foi a primeira vítima brasileira a ser confirmada pelo Itamaraty. Ele estava com a namorada, Rafaela Treistman, e um amigo em uma rave que era realizada próximo à Faixa de Gaza. Ranani conseguiu se abrigar em um bunker e chegou a gravar um vídeo relatando que presenciou uma situação que parecia uma "cena de guerra". No entanto, após o abrigo ser invadido, o rapaz desapareceu.

Bruna Valeanu, 24 anos. A morte dela foi confirmada pela família nas redes sociais. "Minha neném virou uma estrelinha no universo", publicou a irmã da jovem, Florica. Bruna estava na mesma festa de música eletrônica que Ranani. Um vídeo divulgado primeiro pelo Fantástico mostra a vítima em um bunker com várias outras pessoas antes de ser morta. Ela aparece sentada no chão e encolhida perto de uma janela.

Karla Stelzer, 42 anos. Ela foi a terceira vítima confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores. Karla enviou áudio a uma amiga enquanto fugia do local da rave. "Pelos áudios dela, a gente ouvia os tiros. Graças a Deus os tiros estavam longe", contou Patrícia Hallak. "Ela viu os terroristas correndo, e dá para sentir o desespero dela e de todas as pessoas que estavam lá." Karla morava em Israel havia mais de 10 anos, na região de Ashkelon, a cerca de 50 km da capital Tel Aviv.

Israelenses com cidadania brasileira também morreram. As vítimas foram Gavriel Yishay Barel, 22, e Celeste Fishbein, 18. Gavriel é filho do brasileiro Jayro Varella Filho, enquanto Celeste é filha da brasileira Gladys Fishbein.

Tags:

brasil | guerra | Israel