SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avó da estudante Giovanna Bezerra, 17, morta, na manhã desta segunda-feira (23) no ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, disse que a adolescente estava feliz porque havia começado um curso novo no período da tarde, remunerado.

"Ela estudava de manhã e tinha começado a fazer um curso. Com o primeiro salário que ela recebeu ela ficou tão feliz que [disse que] ia estudar mais", contou Luzia de Carvalho Silva, avó da estudante, em entrevista à rádio CBN.

Luzia disse que já tinha ouvido a respeito de um possível ataque à escola.

"Nunca esperava, mas todo mundo já sabia que ia acontecer alguma coisa nessa escola, porque há muito tempo estão falando que tava tendo ameaça lá. Por que não fizeram as coisas antes?", questionou a avó.

Outras duas alunas da escola foram baleadas no ataque. Elas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro do Hospital Sapopemba com ferimentos no ombro e no tórax. Um terceiro aluno, que se machucou na correria, já recebeu alta.

O autor dos disparos é um aluno de 16 anos, estudante do 1º ano do ensino médio do colégio. Ele seria vítima frequente de bullying por parte dos colegas da escola. Ele foi detido e levado para o 70º DP (Sapopemba).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o atirador entra em uma sala de aula, cheia de alunos, e efetua disparos. Há correria, e alunos deixam a sala em meio a tumulto.