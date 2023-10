SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das vítimas do ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, recebeu alta médica por volta das 11h30 desta segunda (23). Uma aluna morreu com um tiro na cabeça e outra foi baleada na clavícula.

A adolescente que teve alta completará 16 anos na próxima quarta-feira (25). Ela levou um tiro na região no abdômen e havia sido levada para o hospital Estadual de Sapopemba.

De acordo com o pai da estudante, os médicos disseram que o projétil entrou e saiu do corpo da garota --entrou embaixo do peito e saiu pelas costas, sem atingir órgãos vitais.

Ela foi medicada e, ainda segundo o pai, a equipe médica considerou melhor que a recuperação ocorra em casa, para evitar contaminação por bactérias do ambiente hospitalar.

O pai contou que recebeu uma ligação da filha às 7h30, avisando que havia sido baleada. Ele disse que no início pensou se tratar de uma brincadeira, mas disse que a filha reafirmou que estava ferida e pediu que ele fosse até a escola.

Ele disse que, ao chegar na E.E. Sapopemba, que fica próxima à casa da família, viu muitos alunos correndo. Entrou no colégio e encontrou a filha no andar superior, caída no chão e com a mão na barriga.

O pai contou que pegou a filha no colo e pediu ajuda a um policial militar que chegava na escola, que os levou até o Hospital Sapopemba.

Ele disse ainda não saber porque a filha foi baleada e afirma acreditar que ela possa ter sido atingida aleatoriamente.

O ATAQUE

O autor dos disparos é um aluno de 16 anos, estudante do 1º ano do ensino médio do colégio. Ele seria vítima frequente de bullying por parte dos colegas da escola. Ele foi detido e levado para o 70º DP (Sapopemba).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o atirador entra em uma sala de aula, cheia de alunos, e efetua disparos. Há correria, e alunos deixam a sala em meio a tumulto.

