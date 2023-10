SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emocionados e sem conseguir conter o choro, alunos da Escola Estadual Sapopemba, no Jardim Sapopemba, na zona leste de São Paulo, vestiram roupa preta e levaram flores brancas para o velório da colega Giovanna Bezerra, 17, assassinada pela manhã no colégio.

O corpo de Giovanna começou a ser velado às 20h desta segunda-feira (23) em São Miguel Paulista, também na zona leste.

A adolescente foi morta com um tiro na cabeça por um aluno da escola, de 16 anos, que foi apreendido.

Dezenas de adolescentes, alunos do colégio, lotaram o velório, muitos acompanhados dos pais. Os estudantes combinaram de vestir preto e levar flores brancas ao velório.

Uma das colegas de classe de Giovanna, no 3º ano do ensino médio, disse que a turma da sala de aula comprou uma coroa de flores brancas.

Ao lado de uma colega, a jovem de 17 anos, disse que descobriu que a amiga tinha sido morta no grupo de WhatsApp da sala ?ela não foi a escola nesta segunda.

As duas estudavam juntas desde o 1º ano e acha que a colega foi morta por acaso.

Uma adolescente, de 16 anos, de outra sala se aula, precisou ser contida pelos jovens. Chorando a cada vez que falava, ela contava detalhes do crime, pois estava em um banheiro próximo do local do disparo para quem se juntava ao grupo em frente ao velório.

Vizinho da adolescente, José Aristeu e a família ficaram cerca de uma hora no velório. "Estão todos muito emocionados", afirmou sobre a cerimônia.

O vizinho disse que ficou sabendo do crime pela TV e pelo barulho dos helicópteros. "Era uma menina linda."

A cerimônia é fechada a parentes e amigos ?jornalistas não puderam entrar.

O enterro de Giovanna será nesta terça-feira (24), às 13h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, no ABC.

Além da morte de Giovanna, o ataque com arma de fogo resultou em duas estudantes baleadas na manhã desta segunda (23).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 7h30 um aluno de 16 anos, estudante do 1º ano do ensino médio do colégio, entrou na escola e efetuou diversos disparos. Ele seria vítima frequente de bullying por parte dos colegas da escola.

O atirador foi detido pela PM e levado para o 70º DP (Sapopemba).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o atirador entra em uma sala de aula, cheia de alunos, e efetua disparos. Há correria, e alunos deixam a sala em meio a tumulto.

Giovanna levou um tiro na cabeça. As duas feridas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro do Hospital Sapopemba ?uma delas já recebeu alta. Um terceiro estudante, que se feriu ao fugir, também foi socorrido e já foi liberado.

OUTROS CASOS

No último dia 10, um ataque à Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, deixou um estudante de 14 anos morto e outros três feridos. O ataque foi realizado por um ex-aluno do colégio, que usou uma faca na ação.

Em 19 de junho, um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, deixou dois alunos mortos ?um casal de adolescentes. O autor do ataque era um ex-aluno de 21 anos. Ele foi encontrado morto dias depois na prisão.

Na manhã de 5 de abril, um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), e matou quatro crianças. As vítimas são três meninos e uma menina, com idade entre 5 e 7 anos.

Em 27 de março, a professora de ciências Elisabeth Tenreiro, 71, foi morta em um ataque na escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.