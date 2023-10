SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (23) a relação candidato/vaga para os cursos de graduação em 2024. As carreiras mais concorridas, como já vem ocorrendo em anos anteriores, são as de medicina, psicologia e relações internacionais. Veja a lista completa em https://www.fuvest.br/fuvest-2024-relacao-candidato-vaga/.

Neste ano, a relação candidato/vaga (c/v)em medicina para o campus de São Paulo está em 117,7; para o de Ribeirão Preto, 86,6, e para o de Bauru, 78,2.

A segunda carreira mais concorrida é a de psicologia, com 62,6 c/v para o campus de São Paulo (no campus de Ribeirão Preto, a concorrência é de 37,8). Relações internacionais é a terceira mais concorrida, com 51,7 c/v.

Neste ano, foram inscritos na Fuvest 110.399 candidatos, sendo que 10.826 são treineiros (estudantes que ainda não concluíram o ensino médio). Haverá, portanto, 99.573 alunos concorrerão a 8.147 vagas. Desse total, 4.888 vagas são para a chamada "ampla concorrência" (alunos de escolas particulares), 2.053 vagas para candidatos da escola pública; e 1.206 para estudantes de escola pública pretos, pardos e indígenas.

Além disso, a USP oferecerá 1.500 vagas pelo Enem e outras 1.500 pelo Provão Paulista, novo vestibular seriado, que será aplicado para todos os estudantes do ensino médio de escolas estaduais em São Paulo.

O número de inscritos caiu 3,5% em relação ao do ano passado, que foi de 114.434.

A prova da 1ªfase acontece no dia 19 de novembro, e as da 2ªfase, em 17 e 18 de dezembro. A lista da primeira chamada deve ser divulgada em 22 de janeiro.