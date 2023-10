RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de um dia de ataques ao transporte público e uma noite da retomada da normalidade, o Rio de Janeiro começa esta terça-feira (24) com problemas na mobilidade.

Moradores da zona oeste, área que sofreu com ataque de milicianos a 35 ônibus, um trem e veículos, relatam que não conseguem pegar ônibus durante a manhã. Os relatos dão conta de que o problema acontece desde às 4h.

"Informações quentinhas sobre transporte público pra quem mora na zona oeste do Rio de Janeiro: não há. Bom dia e boa humilhação a todos os cariocas", publicou uma usuária no X (antigo Twitter).

"Para quem é do RJ o transporte na zona oeste não está normal. Pessoas desde as 4h no ponto, poucos BRT's e ônibus passando entupidos. Mais um dia de mentiras que normalizaram e transtornos para os trabalhadores", diz a publicação de uma outra moradora.

Segundo o COR (Centro de Operações do Rio), uma pane elétrica causou um incêndio em um ônibus na rua Frei Caneca, na altura da avenida Salvador de Sá, no sentido Centro.

O COR não emitiu mais atualizações sobre o andamento do transporte público. A cidade continua, entretanto, em Estágio de Mobilização, o que exige atenção da população, já que há risco de transtornos.