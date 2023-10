CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro viveu cenas de guerra nas últimas horas. Criminosos ligados à maior milícia da cidade instauraram o caos nesta segunda-feira (23) depois que Matheus da Silva Rezende, de 24 anos, foi morto pela Polícia Civil.

Silva era sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe do Bonde do Zinho, milícia que domina a zona oeste da Capital. Ele também é um dos alvos da operação da Polícia Civil que terminou com a morte de seu sobrinho. Pelo menos 35 ônibus, veículos de passeio e um trem foram incendiados por milicianos, como resposta à ação policial.

Diante do Cenário de Guerra, o governador Cláudio Castro (PL) declarou que os 12 detidos pelos crimes vão responder por terrorismo.

Os ataques causaram transtornos no sistema de transporte da cidade. Vídeos registrados por usuários do transporte público mostram pessoas se virando como podem para chegar ao destino. Em um dos registros, dezenas de pessoas viajavam em um caminhão cegonha.

Por volta das 18h40 a cidade chegou a entrar em Estágio de Atenção causado pelos ataques. Trata-se do terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências impactaram o município e afetaram a rotina da população.

Os incêndios a ônibus interditaram diversas vias da cidade, entre as quais a avenida Brasil, onde um caminhão foi incendiado na altura de Manguariba.

No fim da noite, a situação já era mais regular e a cidade regrediu para Estágio de Mobilização por volta das 23h15. Até este horário, havia cerca de 2 km de congestionamento na metrópole. No fim da tarde, durante o período mais intenso de ataques, quase 100 km de lentidão foram registraos, segundo o COR (Centro de Operações do Rio).

Veja vias que foram alvo de ataques a ônibus e outros veículos.

- Rua Guarujá, na altura do viaduto de cosmos.

- Rua Felipe Cardoso, na altura do BRT Cajueiros.

- Avenida Cesário de Melo, na altura do BRT Vilar Carioca.

- Avenida Cesário de Melo, na altura da Rua Carvalhal.

- Estrada das Agulhas Negras, na altura da Rua Jornalista G. de Carvalho.

- Avenida Brasil, na altura da Estrada do Campinho.

- Estrada da Matriz, na altura do Quartel dos Bombeiros.

- Estrada do Campinho, na altura da Rua Perico.

- Rua Guarujá, na altura da Rua Groselha.

- Estrada do Mato Alto, na altura do Obom Atacadão.

- Avenida Brasil, na altura do Centro de Distribuição Guanabara.

- Avenida Brasil, na altura do Assaí.

- Avenida Brasil, na altura da Rua Agaí.

- Avenida Cesário de Melo, na altura da Rua dos Carpinteiros.

- Avenida Brasil na altura da Estrada de Manguariba.

- Rua Filomena, na altura do Centro Municipal de Saúde Edgard Magalhães Gomes.

- Estrada do Mato Alto, próximo da Estrada da Cachamorra, sentido Barra da Tijuca.

- Avenida das Américas, na altura do BRT Gilka Machado, sentido Barra da Tijuca.

- Avenida Brasil, na altura da Estrada do Mendanha.

- Av. Cesario de Melo, na altura da Rua Alfredo Mariano.

- Rua Arthur Rios, na altura do Viaduto Novo.

- Rua Barão de Laguna, em Santa Cruz.

- Estrada da Pedra, em Guaratiba.

- Estrada das Agulhas Negras, na altura da Rua Antônio A Rodrigues.

- Estrada de Sepetiba, próximo à Rua Dezesseis, em Santa Cruz.

- Estrada Benvindo de Novaes, no Santa Cruz.

- Estação da Supervia Tancredo Neves.

Às 0h desta terça-feira, todas as vias já haviam sido liberadas.