SÃO PAULO, SP (UOL/FOILHAPRESS) - O ministro Cristiano Zanin, do STF, suspendeu um concurso público para novas contratações de soldados para a PM do Rio de Janeiro.

Zanin disse que o concurso, feito com reserva de 10% das vagas para mulheres, seria inconstitucional.

"Vislumbro neste juízo preliminar, típico às medidas cautelares, que o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos", disse Cristiano Zanin, ministro do STF.

PGR pedia que percentual fixado para candidatas fosse maior. A ação da procuradoria contesta as regras do concurso e diz que elas restringem a participação de mulheres a "percentuais ínfimos".

Com a decisão de Zanin, o concurso fica suspenso até decisão final do STF. O despacho veta o curso de formação de soldados aprovados na primeira fase do concurso, a aplicação de nova prova objetiva e a divulgação de qualquer resultado.

Em agosto, o governador Cláudio Castro decidiu anular a prova objetiva do concurso diante das denúncias de fraudes. As novas provas estavam previstas para o próximo mês.

RIO DE JANEIRO VIVE CRISE NA SEGURANÇA

Ao menos 35 ônibus foram incendiados e diversas vias foram interditadas nesta segunda-feira (23) na zona oeste do Rio de Janeiro. Veículos foram queimados após a morte de um miliciano. Um trem também foi incendiado.

Foram incendiados 20 ônibus de operação municipal, cinco BRTs e os demais são veículos de turismo e fretamento. A mobilidade foi comprometida em corredores como a Avenida Santa Cruz, Avenida Cesário de Melo e a Avenida das Américas.

Este é o maior número de ônibus queimados em um único dia na história do município do Rio, segundo informou o sindicato ao UOL.

MORTE DE MILICIANO

O miliciano que morreu foi identificado como Matheus da Silva Rezende, conhecido pelos apelidos Teteu e Faustão.

Matheus é sobrinho de Luis Antonio da Silva Braga, ou "Zinho", o primeiro homem da maior milícia do Rio, que atua na zona oeste. Zinho herdou o comando da organização após a morte do seu irmão, o Wellington da Silva Braga, o Ecko, em 2021.

Matheus foi morto nesta terça-feira (24) durante uma suposta troca de tiros com a Polícia Civil durante uma operação na região de Três Pontes, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A ação teve o apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais; que é o grupo de eleite da Polícia Civil do estado), Polinter e unidades especializadas, informou o jornal O Globo.

"Teteu" é apontado em investigações, segundo o jornal, como o principal homem de guerra de Zinho na disputa de territórios contra os rivais. Ele seria o responsável por chefiar as rondas feitas pela milícia do tio dentro da zona oeste.

Na operação que Teteu morreu, uma criança de dez anos foi atingida de raspão na perna por uma bala perdida. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Matheus era considerado pela polícia como o segundo homem na atual hierarquia da maior milícia do Rio, comandada pelo seu tio.