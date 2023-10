SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criado em 1998, com o passar dos anos o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se tornou uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos).

As notas do exame também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora.

Neste ano, mais de 4,6 milhões de estudantes se inscreveram para realizar as provas. Tire abaixo as principais dúvidas sobre o Enem 2023.

*

QUAIS SÃO AS DATAS DO ENEM 2023?

As provas do Enem 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

1º dia - 5/11: Redação; 45 questões de Linguagens e Códigos; 45 questões de Ciências Humanas. O participante somente deverá responder as questões da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.

2º dia - 12/11: 45 questões de Ciências da Natureza; 45 questões de Matemática

QUAL É O HORÁRIO DA PROVA?

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com o início da prova às 13h30 (horários de Brasília).

QUAL É O TEMPO DE PROVA?

No primeiro domingo, a prova será das 13h30 às 19h (20h para participantes com tempo adicional e 21h para aqueles que farão a videoprova em libras). No segundo domingo, o término da prova será às 18h30 (19h30 para participantes com tempo adicional e 20h30 para aqueles que farão a videoprova em libras).

Serão corrigidas somente as redações transcritas para a folha de redação e as respostas efetivamente marcadas no cartão-resposta, sem emendas ou rasuras

ONDE EU CONFIRMO O LUGAR DE PROVA?

Os participantes podem confirmar o local de realização da prova no cartão de confirmação de inscrição, na página do participante. A consulta foi liberada nesta terça-feira (24).

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibiliza a relação completa dos municípios onde o exame será aplicado.

QUAL DOCUMENTO PRECISO LEVAR?

Nos dias de provas serão aceitos documentos de identificação originais e com foto. A novidade este ano é que o Inep aceitará os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

São documentos impressos válidos:

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação.

ONDE ACESSO MEU CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO?

O cartão de confirmação de inscrição será disponibilizado na página do participante.

O QUE LEVAR NO DIA DA PROVA?

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Documento de identificação válido (físico ou digital);

Cartão de confirmação de inscrição;

Declaração de comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

QUANDO SAIRÁ E ONDE VER O GABARITO?

O gabarito oficial das provas será divulgado no dia 24 de novembro na seção Provas e Gabaritos do portal do Inep.

QUANDO SAI O RESULTADO?

O resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024, na página do participante.

O participante também poderá ter acesso à vista de sua prova de redação exclusivamente para fins pedagógicos 60 dias após a divulgação dos resultados.

O QUE NÃO PODE LEVAR NO DIA DAS PROVAS?

Será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

Declaração de comparecimento impressa;

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Bebidas alcoólicas;

Drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.