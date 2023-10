SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CMSE (Comando Militar do Sudeste) liberou nesta terça-feira (24) sete militares suspeitos de furtar 21 metralhadoras do quartel de Barueri, na região metropolitana de São Paulo em setembro -eles estavam aquartelados há cerca de duas semanas, quando o sumiço das armas foi notado.

Em nota, o Exército informou que, "em razão da evolução das investigações, não existe mais nenhum efetivo aquartelado". Ainda, o órgão destacou que "todos os militares cumprem o expediente normalmente, ou seja, ninguém foi afastado de suas funções.

Até a segunda-feira (23), o Exército mantinha cerca de 40 militares aquartelados. Desses, sete são suspeitos de participar diretamente do furto das metralhadoras. Outros 13 militares são investigados por participação indireta.

Conforme a CMSE, todos os militares vão responder "por possíveis crimes cometidos à luz do Código Penal Militar" por furto, peculato, receptação e desaparecimento, consunção ou extravio.

Paralelamente à apuração criminal, os suspeitos podem sofrer punições disciplinares que podem ser advertência, impedimento disciplinar, repreensão, detenção disciplinar e prisão disciplinar por até 30 dias.

As metralhadoras foram furtadas no dia 7 de Setembro, mas o sumiço das armas só foi notado pelo Exército no dia 10 de outubro. Foram desviadas 13 armas .50 e oito de calibre 7,62.

Até o momento, foram recuperadas 17 das 21 metralhadoras -oito foram encontradas em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro, e nove em São Roque, no interior de São Paulo. Ninguém foi preso.

COMO AS ARMAS FORAM RECUPERADAS

A localização das armas em São Roque aconteceu após um trabalho de inteligência da Polícia Civil de São Paulo. O órgão mapeou as atividades de suspeitos de integrar organizações criminosas e identificou o local onde estava sendo feito o transporte de armamentos.

Os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem ao local, uma estrada perto da Rodovia Presidente Castello Branco, segundo o secretária de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Ao menos dois homens participaram da ação, mas ninguém foi preso até o momento. Nenhum policial ficou ferido.

Oito armas furtadas do Exército foram encontradas no Rio de Janeiro. As armas recuperadas foram quatro metralhadoras ponto 50 e outras quatro MAGs. O paradeiro de outras quatro armas ainda é desconhecido.

O Exército ainda investiga se as armas foram furtadas de uma só vez. Segundo o general Vieira Gama, o "lapso temporal" da investigação vai de 6 de setembro a 10 de outubro, período entre as duas inspeções, mas ainda não se sabe como elas foram levadas. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para investigar o sumiço dos armamentos e corre em sigilo.

O comando do Exército trocou o diretor do arsenal de guerra de São Paulo, o tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. Para o posto foi nomeado o coronel Mário Victor Vargas Júnior.

Pelo menos três envolvidos no furto foram identificados. O número exato e os nomes não foram divulgados.